फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी ने अपने सोशल मीडिया पर फ़िल्म "संजू" का नया पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें नरगिस दत्त की भूमिका में मनीषा कोइराला नज़र आ रही हैं. निर्देशक ने बताया कि फ़िल्म का शीर्षक "संजू" है क्योंकि संजय दत्त की मां और प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस दत्त अभिनेता को प्यार से संजू कह कर पुकारती थी. प्रेम-प्रसंग, बाप-बेटे का याराना और संजय दत्त की दोस्ती से वाकिफ़ करवाने के बाद, राजकुमार हिरानी ने अपने सोशल मीडिया पर नरगिस दत्त की भूमिका में मनीषा कोइराला पर आधारित फिल्म का नया पोस्टर रिलीज कर दिया है.

She lovingly called him #Sanju, and now that's what we all do too! Watch the ever so wonderful Manisha Koirala as Nargisji on 29th June. @mkoirala#RanbirKapoor! #RajkumarHiraniFilms@VVCFilms@foxstarhindipic.twitter.com/QkizS8RMBl