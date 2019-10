सपना चौधरी ने शेयर किया वीडियो, कहा- हरियाणवी इतने भी बावले नहीं होते...देखें Video

राम राम इंडिया???????? हरियाणवी लोगों की आवाज़ को,???????????????? हमारा ऐंडी ढंग को,???? अब दुनिया दुनिया में गूँजवाँना है। प्रस्तुत है हरियाणवी डिक्शनेरी। देखो । ठोको comment मारो सीटी ???? पेहला शब्द: धब्बन

A post shared by Sapna Choudhary (@itssapnachoudhary) on Oct 22, 2019 at 7:39pm PDT