Sara Ali Khan और इब्राहिम का Video हुआ वायरल, फुल डेडिकेशन से वर्कआउट करते नजर आए भाई-बहन

Sara and Ibbu!!! This bro-sis ki jodi is just too cool for school FOLLOW @voompla INQUIRIES @ppbakshi . #voompla #bollywood #saraalikhan #ibrahimalikhan #bollywoodstyle #bollywoodfashion #mumbaidiaries #delhidiaries #indianactress #bollywoodactress #bollywoodactresses

A post shared by Voompla (@voompla) on May 31, 2020 at 9:26am PDT