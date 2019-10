सारा अली खान ने स्टेज पर जमकर लगाए ठुमके, आलिया भट्ट ने खूब किया चीयर- देखें Video

सारा अली खान (Sara Ali Khan) का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो स्टेज पर धमाकेदार डांस से कहर बरपा रही हैं. सारा अली खान के (Sara Ali Khan Dance Video) डांस वीडियो को देख दर्शकों के साथ एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने भी खूब चीयर किया. सारा अली खान का यह वीडियो आईफा अवॉर्ड समारोह (IIFA Awards 2019) का है. उनके इस डांस वीडियो का छोटा सा क्लिप कलर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है. इस डांस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

Sara zamana hoga inka deewana after this dhamakedaar performance! Watch the beautiful #SaraAliKhan, perform at #IIFA20, coming soon on #Colors. #IIFAhomecomingpic.twitter.com/65vz9xjbdV