सारा अली खान के 'सोनू' ने पीएम मोदी संग ली 'Backfie', फैन्स बोले- करण जौहर की कॉफी पीने मत चले जाना...

सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने पापा सैफ अली खान के सामने सोनू को डेट करने की हसरत जताकर, सबको चौंका दिया था. यही सोनू इन दिनों कई वजहों से सुर्खियों में हैं. कभी चंकी पांडेय की बिटिया अनन्या पांडेय (Ananya Pandey) से दोस्ती की वजह से तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ 'Backfie' लेने की वजह से. 'सोनू की टीटू की स्वीटी' के सोनू यानी कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें उनके साथ डायरेक्टर इम्तियाज अली (Imtiyaz Ali) और फिल्म प्रोड्यूसर-डायरेक्टर करण जौहर (Karan Johar) भी थे. कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan), करण जौहर और इम्तियाज अली मुंबई के नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा (National Museum of Indian Cinema) के उद्घाटन पर नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था. लेकिन कार्तिक आर्यन, करण जौहर (Karan Johar) और इम्तियाज अली पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने में चूक गए इसलिए वे Backfie लेते नजर आए. इस फोटो में पीएम मोदी (PM Narendra Modi) की पीठ नजर आ रही है.

कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने इस फोटो को बहुत ही सेंटी कैप्शन के साथ पोस्ट किया. कार्तिक आर्यन ने लिखाः 'माननीय पीएम के साथ लूजर्स की Backfie!!!' बेशक पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने की टीस इस कैप्शन में साफ नजर आई क्योंकि बॉलीवुड की कई हस्तियों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाने के मौके का भरपूर फायदा उठाया. यही नहीं, पीएम मोदी ने भी इन हस्तियों की हौसला अफजाई करते हुए उनकी पोस्ट की हुई फोटो पर कमेंट किए.

Not losers but Rockstars!



No selfie Jab We Met but there will always be another occasion. :) https://t.co/1Ud7D5jIvd