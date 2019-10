स्विमिंग पूल में यूं मस्ती करती नजर आईं सारा अली खान, वायरल हुआ Video

Fun #ananyapandey #varundhawan #ranveersingh #rohitshetty #SaraAliKhan #JanhviKapoor #Friends #BFF #Simmba #Kedarnath #Mumbai #Bollywood #Family #Gossip #Party #kartikaaryan #video #fashion #show #aliabhatt #deepikapadukone #holidays #mom #sushantsinghrajput #amritasingh #srk

A post shared by Sara Ali Khan - FanClub (@saaraalikhan95) on Oct 20, 2019 at 9:18am PDT