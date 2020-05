सारा अली खान ने लॉकडाउन में कराया फैंस को 'भारत दर्शन,' जम्मू-कश्मीर से लेकर तिरुपति तक की कराई सैर- देखें Video

Jaisi Maa Vaisi Beti Not actually- इस पूरी दुनिया में मेरी माँ की तरह कोई नहीं है 🥇☝️ Happy Mother's Day Mommy My epitome of strength and definition of best #friend #philosopher #guide #stylist #confidant #mirror #inspiration #gratitude #soulsisters #strongestwoman #propahlady #number1 #mywholeworld

A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95) on May 10, 2020 at 6:34am PDT