सरोज खान के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर, अक्षय कुमार ने Tweet कर कहा- उद्योग के लिए बहुत बड़ा नुकसान है...

सरोज खान (Saroj Khan) को श्रद्धांजलि देते हुए अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने लिखा, "एक बुरी खबर के साथ सुबह हुई कि महान कोरियोग्राफर सरोज खान अब नहीं रहीं. वह डांस को इतना आसान बना देती थीं कि हर कोई नाच सकता था, उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान. उनकी आत्मा को शांति मिले." अक्षय कुमार के अलावा रितेश देशमुख ने भी ट्वीट कर सरोज खान को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा, "सरोज जी की आत्मा को शांति मिले. यह नुकसान फिल्म उद्योग और फिल्म प्रेमियों के लिए अकल्पनीय है. 2000 से अधिक गानों को कोरियोग्राफ करने के बाद उन्होंने एकल गीतों के शूट का परिदृश्य ही बदल दिया. मुझे अलादीन फिल्म में उनके द्वारा कोरियोग्राफ होने का सुख मिला."

Rest in Peace Saroj Khan ji. This loss is immeasurable for the industry & film lovers.Having choreographed more than 2000 songs she single handedly changed the landscape of how songs were shot. I had the pleasure of being Choerographed by her in Aladin. One tick off my bucketlist