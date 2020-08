सतीश कौशिक के लिए क्यों खास है 10 अगस्त की सुबह, ट्वीट कर दी जानकारी

इंडियन फिल्म डॉयरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सतीश कौशिक (Satish Kaushik) ने अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल से एक ट्वीट किया है जो इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी वायरल (Viral Tweet) हो रही है. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा- 'मैं एक्टर बनने के लिए 9 अगस्त, 1979 को पश्चिम एक्सप्रेस से मुंबई आया था. 10 अगस्त मुंबई में मेरी पहली सुबह थी. मुंबई ने मुझे दोस्त दिए, काम दिया, बीवी दी, बच्चे दिए, घर दिया, प्यार दिया, संघर्ष भी रहा, सफलता भी मिली, असफलता भी हाथ लगी और खुशी से जीने का साहस दिया. गुड मॉर्निंग मुंबई और उन सभी को जिन्होंने मुझे मेरे ख्वाबों से ज्यादा दिया. शुक्रिया...'



I came to mumbai to become an actor on 9th Aug 1979 by Paschim Express.10th Aug was first morning in Mumbai.Mumbai gave Work,Friends,Wife, Kids,Home, Love,Warmth, Struggle,Success,Failures & Courage to live Happily.Good Morning Mumbai & All who gave me more than I dreamt . Thx???? pic.twitter.com/dTuoPmEQKA