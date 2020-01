JNU मामले पर भड़कीं बॉलीवुड एक्ट्रेस, बोलीं- वे हमारी एकता से डरे हुए हैं...

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (Jawahar Lal Nehru University) में रविवार शाम को नकाबपोश बदमाशों ने घुसकर छात्रों पर हमला कर दिया. इस हमले में JNUSU अध्यक्ष आइशी घोष बुरी तरह घायल हो गईं. उनके साथ-साथ 40 से ज्यादा छात्र और शिक्षक भी हमले में घायल हुए हैं. घायलों में 30 छात्र जबकि 12 शिक्षक शामिल हैं. जेएनयूमें हुई इस घटना को लेकर चारों तरफ से रिएक्शन आने जारी हैं. बॉलीवुड के कई सितारों ने भी इस मुद्दे की कड़ी निंदा की है. जेएनयू को लेकर हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

JNU में छात्रों पर हुआ हमला, तो भड़कीं बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- सिर्फ निहत्थों पर वार करना आता है क्या...

They are scared. That's why all hell let lose on the brave students. State funded terrorism it is. But Remember, they are scared. Scared of your unity. Scared of your intelligence. Scared of your questions. Scared of your truth. #JNUattack