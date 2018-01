#SecretSuperstar closes Week 1 on a SPLENDID NOTE in China... Nears ₹ 300 cr in 7 days... SENSATIONAL...

Fri $ 6.92 mn

Sat $ 10.59 mn

Sun $ 9.94 mn

Mon $ 5.04 mn

Tue $ 4.91 mn

Wed $ 4.52 mn

Thu $ 4.23 mn

Total: $ 46.15 million [₹ 293.18 cr]