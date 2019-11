अनिल कपूर को मिला फैन का 30 साल पुराना लेटर, तो इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने उड़ा डाला हैंडराइटिंग का मजाक...

फिल्मी सितारों के फैन्स उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर (Anil Kapoor) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. दरअसल, अनिल कपूर को उनका एक ऐसा फैन मिला, जिसने करीब 30 साल पुराना वो लेटर संभाल के रखा था, जिस पर एक्टर ने जवाब दिया था. अपने इस यादगार लम्हे को 'मिस्टर इंडिया (Mister India)' अनिल कपूर ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया. एक्टर ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ फोटो शेयर कीं. इन तस्वीरों में अनिल कपूर (Anil Kapoor) वही 30 साल पुराना लेटर पढ़ते नजर आ रहे हैं.

