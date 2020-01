JNU में छात्रों और शिक्षकों पर हमला तो शबाना आजमी ने किया ट्वीट, बोलीं- यह एक बुरे सपने जैसा...

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में फिर बवाल हुआ है. खबर है कि चेहरे पर नकाब बांधे कुछ लोगों ने जेएनयू कैंपस के अंदर छात्रों और शिक्षकों पर हमला कर दिया. हमले में छात्रसंघ की अध्यक्ष आइशी घोष बुरी तरह घायल हो गईं हैं. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शाम करीब 6:30 बजे लगभग 50 गुंडे जेएनयू कैंपस में में घुस आए और छात्रों पर हमला करना शुरू कर दिया. इन लोगों ने कैंपस में मौजूद कारों को भी निशाना बनाया और हॉस्टल में भी तोड़फोड़ की. JNU की इस घटना को लेकर बॉलीवुड से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने भी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को लेकर ट्वीट किया है जो खूब वायरल भी हो रहा है.

Is this really happening ? Im not in India and it all seems like a nightmare. 20 Students Admitted To AIIMS As Violence Breaks Out In JNU https://t.co/l1Y3PXgtAJ