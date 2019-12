रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब 'गांधी' को अवॉर्ड मिलने पर किया ट्वीट, शबाना आजमी का यूं आया रिएक्शन

खास बातें रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब 'गांधी' को अवॉर्ड मिलने पर किया ट्वीट एक्ट्रेस शबाना आजमी ने रामचंद्र गुहा के ट्वीट पर किया रिप्लाई शबाना आजमी के ट्वीट ने बटोरी सुर्खियां

भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा (Ramchandra Guha) की किताब 'गांधी: द इयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड' (Gandhi: The Years That Changed The World) को इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने प्रो. एच.के. बरपुरजारी नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित करने का ऐलान किया है. अपनी किताब को अवॉर्ड से सम्मानित करने की बात को रामचंद्र गुहा (Ramchandra Guha) ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, "इस मान्यता को पाकर काफी खुशी हुई है. यह पुरस्कार असम के एक प्रतिष्ठित इतिहासकार के नाम पर रखा गया है, जो इसकी कीमत को दोगुना बना देता है." रामचंद्र गुहा के इस ट्वीट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी ने भी अपना रिएक्शन दिया है.

Anil Kapoor के बर्थडे पर माधुरी दीक्षित ने खास अंदाज में दी बधाई, बोलीं- असली आयरन मैन...

Congratulations ! Recognition from ones peers is the most gratifying https://t.co/lsH53gs6En — Azmi Shabana (@AzmiShabana) December 24, 2019

रामचंद्र गुहा (Ramchandra Guha) के इस ट्वीट पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं. लेकिन इस बीच शबाना आजमी (Shabana Azmi) के ट्वीट ने लोगों का खूब ध्यान खींचा है. शबाना आजमी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए रामचंद्र गुहा के ट्वीट का जवाब दिया. उन्होंने रामचंद्र गुहा को अवॉर्ड मिलने की बधाई देते हुए लिखा, "बधाई हो. अपने साथियों से मान्यता मिलना बहुत ही संतुष्टिदायक है." बता दें कि रामचंद्र गुहा को उनकी किताब 'गांधी: द इयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड' (Gandhi: The Years That Changed The World) के लिए अवॉर्ड के ऐलान पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) ने भी ट्वीट किया था, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा था. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "ये वही रामचंद्र गुहा हैं जो एक गांधीवादी, विद्वान हैं और इन्हें ही बेंगलूरू पुलिस ने शांतिपूर्ण विरोध के लिए गिरफ्तार किया था. शर्मनाक है."

रामचंद्र गुहा की किताब Gandhi को मिला अवॉर्ड तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- ये वही रामचंद्र गुहा हैं...

This is the same @Ram_Guha a Gandhian, scholar, that Bangalore Police had arrested for peaceful protest. #shamehttps://t.co/5MZNuU7IVZ — Sayani Gupta (@sayanigupta) December 24, 2019

रामचंद्र गुहा (Ramchandra Guha) की किताब 'गांधी: द इयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड' (Gandhi: The Years That Changed The World) में महात्मा गांधी के तीन दशकों के सफर का उल्लेख किया गया है. इस किताब में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए, भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंध स्थापित करने, छुआछूत जैसी प्रथा को खत्म करने और भारत को आर्थिक और नैतिक रूप से निर्भर बनाने के लिए किये प्रयासों का जिक्र किया है.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...