शबाना आजमी ने CAA और NRC को लेकर शेयर किया वीडियो, बोलीं- सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो...

बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने वीडियो शेयर कर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर अपना समर्थन जताया है. शबाना आजमी को यह वीडियो इसलिए शेयर करना पड़ा क्योंकि वह इस समय देश में नहीं हैं. इस तरह शबाना आजामी ने देश में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम देने की अपील की है. शबाना आजमी (Shabana Azmi) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

In solidarity with protestors against CAA and NRC pic.twitter.com/hynuypyNsm