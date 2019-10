बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया Tweet, कहा- एंटी-मुस्लिम और एंटी-हिंदू का लेबल लगाया जा...

बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi) हमेशा अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. शबाना आजमी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अकसर समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय पेश करती हैं. हाल ही में शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट में उन्होंने कहा, 'किसी को एंटी-मुस्लिम और एंटी-हिंदू कहना बहुत आसान है, लेकिन यह मेरे बारे में क्या सिद्ध करता है? मानवतावादी...' इस तरह शबाना आजमी के इस ट्वीट (Tweet) को खूब पसंद किया जा रहा है.

Its comforting to be labelled an anti - Muslim on one side and anti- Hindu on the other! What does it make me ? Pro- Humans !Yay