शबाना आजमी ने ट्विटर पर खोला राज, बताया आखिर क्यों उनके पिता कैफी आजमी ने लौटाया था पद्मश्री

बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी अकसर सोशल मीडिया पर बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी राय रखती हैं. शबाना आजमी समय-समय पर सामाजिक सरोकार वाले ट्वीट भी करती हैं. लेकिन शबाना आजमी ने हाल ही में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर उनके पिता कैफी आजमी ने पद्मश्री क्यों लौटाया था. बॉलीवुड एक्ट्रेस और सोशल एक्टिविस्ट शबाना आजमी का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. शबाना आजमी के पिता कैफ आजमी महान शायर थे.

Id like to remind pple that my father @AzmiKaifi RETURNED his Padmashri when Congress was at the Centre in protest against a UP minister who had said that those asking for Urdu to get 2nd language status shud b paraded on a donkey with their faces blackened.