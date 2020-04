महाराष्ट्र में बढ़े कोरोनावायरस संक्रमण के मामले, तो शबाना आजमी ने Tweet कर कही ये बात...

कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) का कहर दिन-ब-दिन देश में बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोनावायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3072 हो गई है. वहीं, इस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं. महाराष्ट्र में कोरोनावायरस (Coronavirus) से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 635 हो गई है. राज्य में इस वायरस के संक्रमण से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 52 लोग ठीक होकर अस्पताल से अपने अपने घर जा चुके हैं. अब इस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi) का रिएक्शन आया है.

Maharashtra has the most number of people affected by #Corona . Lets be part of the solution not part of the problem . Social distancing , wash hands with soap and water frequently , do not overwhelm the healthcare system. #beresponsible