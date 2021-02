'पठान' में शाहरुख खान और सलमान खान का होगा धमाकेदार एक्शन सीन! बुर्ज खलीफा पर शूट होगा सीन

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और सलमान खान (Salman Khan) के एक्शन सीन को लेकर कहा जा रहा है कि यह सीन बुर्ज खलीफा के टॉप पर रखा गया है. बताया ये भी जा रहा है कि सलमान खान और शाहरुख खान के साथ-साथ जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण भी इस सीन का हिस्सा होंगे. बता दें कि यह पहला मौका नहीं होगा जब सलमान और शाहरुख ने एक दूसरे की फिल्म में कैमियो किया हो. उन्होंने इससे पहले 'कुछ कुछ होता है', 'ओम शांति ओम', 'जीरो', 'हर दिल जो प्यार करेगा' और 'ट्यूबलाइट' में साथ काम किया है.

Team Pathan with the camera guys reached UAE yesterday, they have started shooting plates at 4am in downtown, Dubai.



Some more snaps of the King @iamsrk from #Pathan shooting place...

Enjoy guys... pic.twitter.com/GhlxlJXxhV