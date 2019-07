सचिन तेंदुलकर की नसीहत पर शाहरुख खान का पलटवार, कहा- पोते पोतियों को बताऊंगा...

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को फिल्म इंडस्ट्री में 27 साल पूरे होने पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया था. जिसमें शाहरुख खान बिना हेलमेट के बाइक पर स्टंट कर रहे थे. फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह शाहरुख खान के इस वीडियो पर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एक ट्वीट करके उन्हें हेलमेट पहनने की सलाह दी थी. अब सचिन (Sachin Tendulkar) के ट्वीट पर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने रिएक्ट किया है. शाहरुख खान ने अपने ट्विटर हैंडल से सचिन के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा, 'मेरे दोस्त, हेलमेट पहनकर ऑन ड्राइव, ऑफ ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव करना आपसे बेहतर कौन सिखा सकता है. मैं अपने पोते-पोतियों को बताऊंगा कि मुझे ड्राइविंग खुद ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने सिखाई. किसी दिन फिश करी पर जल्द ही मिलते हैं. धन्यवाद.'

My friend Helmet pehenkar, On Drive..Off drive & Straight drive, karna aap se zyaada behtar kaun sikha sakta hai! Will tell my grand children, I got my ‘driving' lessons from the great Sachin himself. See u soon over some fish curry. Thank u. https://t.co/QGG5YaGnu3