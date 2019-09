शाहरुख की बेटी सुहाना खान ने पहली फिल्म के टीजर से चौंकाया, Video के आते ही इंटरनेट पर मची सनसनी

खास बातें शाहरुख की बेटी सुहाना खान ने पहली फिल्म के टीजर से चौंकाया वीडियो के आते ही इंटरनेट पर मची सनसनी खूब वायरल हो रहा है टीजर

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) की पहली फिल्म 'द ग्रे पार्ट ऑफ ब्लू (The Grey Part Of Blue)' का टीजर रिलीज हो गया है. इस फिल्म के टीजर ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है. सुहाना खान (Suhana Khan First Film) ने अपने इंस्टाग्राम पर इस फिल्म की टीजर को शेयर किया है. सुहाना खान की फिल्म के टीजर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. हालांकि, 'द ग्रे पार्ट ऑफ ब्लू एक शॉर्ट फिल्म है. लेकिन इसका क्रेज दर्शकों पर देखने को मिल रहा है.

सुहाना खान (Suhana Khan) अपनी क्लास द्वारा बनाई जा रही शॉर्ट फिल्म, 'द ग्रे पार्ट ऑफ ब्लू (The Grey Part Of Blue)' में लीड किरदार निभाती नजर आएंगी. उनकी इस फिल्म का पोस्टर उनके क्लासमेट थ्योडोर जिमीनो ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया था. सुहाना की डेब्यू फिल्म के पोस्टर को लेकर फैन्स में काफी उत्साह है. सुहाना खान अपने पापा की तरह ही एक्टिंग करियर में नाम कमाना चाहती हैं. इसका खुलासा खुद उनके पिता शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में किया था.

बता दें कि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) ने इसी साल अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है. लेकिन वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए इन दिनों न्यूयॉर्क में रह रही हैं. दूसरे स्टार किड्स की तरह वह भी बॉलीवुड फिल्मों में अपना कदम रखना चाहती हैं, लेकिन उनके पिता शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखेंगी. इन सबके अलावा सुहाना खान अपनी ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल के वजह से भी खूब चर्चा में रहती हैं.

