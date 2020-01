शाहरुख ने नए साल के मौके पर भी नहीं की फिल्म अनाउमसमेंट, तो ट्विटर पर आ गई रिएक्शन की बाढ़...

खास बातें शाहरुख खान के फैन्स ने फिर की उनसे अपील शाहरुख की अगली फिल्म के ऐलान पर फैन्स का आया रिएक्शन ट्विटर पर फैन्स ने यूं किया रिएक्ट

बॉलीवुड के 'किंग' यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के फैन्स उनकी फिल्म के ऐलान का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. साल के पहले दिन एक बार फिर ट्विटर पर हैशटैग #SRK ANNOUNCE YOUR NEXT ट्रेंड कर रहा है. फैन्स एक बार फिर शाहरुख खान से अपनी अगली फिल्म का ऐलान करने की अपील कर रहे हैं, कुछ लोग तो 'किंग ऑफ रोमांस' को धमकी तक दे रहे हैं. बता दें, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं. आनंद एल राय की 'जीरो (Zero)' के बाद शाहरुख खान ने कोई फिल्म साइन नहीं की. इस वजह से फैन्स शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Twitter) की अगली फिल्म को लेकर काफी एक्साइटिड हैं.

One year without you, it's really hurts



SRK ANNOUNCE YOUR NEXT pic.twitter.com/LOkhJJ7F7o — ASMA (@asma___akk) January 1, 2020

As a fan we have waited enough...

We don't want another jumla like I will make an announcement in 2-3 months.

SRK ANNOUNCE YOUR NEXT — Stranger (@trash_and_bin) January 1, 2020

◼️SRK said on his birthday : I will announce my film in 2-3 months



◼️2 Nov to January 1



Nov✔️

Dec✔️

January✔️



2 months passed it's 3rd month✔️

But where is announcement?



SRK ANNOUNCE YOUR NEXT — Sabse bade star ka Fan???????? (@iamvijay79) January 1, 2020

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने फैन्स की एक्साइटमेंट को देखते हुए अपने 54वें जन्मदिन पर ये ऐलान किया था कि वह जल्द ही अपनी अगली फिल्म का ऐलान करेंगे. हालांकि, अभी तक शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Twitter) ने अपनी अगली फिल्म का कोई ऐलान नहीं किया है. इस बात से शाहरुख खान के फैन्स काफी नाराज हैं. एक फैन ने ट्वीट करते हुए लिखा, "चैंबूर से बांद्रा तक पैदल चलकर जाऊंगा, मन्नत तक, प्रभु बस एनाउंसमेंट कर दे."

Chembur se Bandra chalke jaunga mannat tak prabhu bass announcement kardo ???????????? @iamsrk



SRK ANNOUNCE YOUR NEXT — Sanket #Team555 (@iamSanketSRK) January 1, 2020

Can't intrude into your life @iamsrk.



But plz remember that your life is not yours alone



You provide livelihood to:-



thousands who work on your films.

lakhs who are directly associated in the exhi/distribution circle.

millions who love you



SRK ANNOUNCE YOUR NEXT pic.twitter.com/kCw89xAp5K — Brijwa SRK FAN (@BrijwaSrk) January 1, 2020

We really miss you @iamsrk on the big screen. Please come back Shah. We miss you a lot! We grew with you. Bollywood isn't the same without you.



SRK ANNOUNCE YOUR NEXT pic.twitter.com/vKBnqvtPfX — AaDIL (@AaDILNeHERT) January 1, 2020



एक यूजर ने शाहरुख (Shah Rukh Khan) को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, "शाहरुख खान हम आपको बड़े पर्दे पर खूब मिस कर रहे हैं. प्लीज वापस आ जाओ शाहरुख. हम आपको बहुत याद करते हैं. हम आपके साथ बड़े हुए हैं, आपके बिना बॉलीवुड वैसा नहीं रहेगा." वहीं बता दें, थोड़े दिनों पहले ट्विटर पर #WeWantAnnouncementSRK हैशटैग ट्रेंड कर रहा था. इस दौरान एक फैन ने शाहरुख को आत्महत्या तक करने की धमकी दी थी. हालांकि, अब देखना होगा कि ये नया साल शाहरुख खान के फैन्स के लिए क्या नई उम्मीदें लेकर आता है.

