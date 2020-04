शाहरुख खान से फैन ने पूछ लिया उनके टूथब्रश का रंग तो किंग खान बोले- भगवान भी हैरान हुए होंगे, जब...

बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपने अंदाज के लिए खूब जाने जाते हैं. बीते दिन एक्टर ट्विटर के जरिए अपने फैंस से जुड़े थे और #AskSRK के जरिए अपने फैंस के सवालों के जवाब दे रहे थे. इसी बीच शाहरुख खान से उनके एक फैन ने पूछा कि सर आपके टूथ ब्रश का कलर क्या है. इस सवाल को लेकर शाहरुख खान ने हैरानी जताई, साथ ही उन्होंने फैन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भगवान भी हैरान हो रहे होंगे, जब मुझसे कोई ऐसे सवाल पूछ रहा होगा. शाहरुख खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

God was wondering when someone will ask me this pertinent question!! Black. https://t.co/hEhkFMz5dJ