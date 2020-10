शाहरुख खान से फैन ने कहा 'KKR जज्बातों के साथ खेल रही है', तो किंग खान ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब

फैन के रिप्लाई के तौर पर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. किंग खान के फैन ने कोलकाता नाइट राइडर (Kolkata Knight Rider) पर बात करते हुए सवाल किया, "क्या लगता है कोलकाता जीतेगी सर इस बार? केकेआर क्रिकेट नहीं फैंस के जज्बातों के साथ खेल रही है." फैन के इस सवाल का जवाब देते हुए शाहरुख खान ने लिखा, "अरे मेरी सोचो, मेरे दिल पे क्या बीत रही है." इसके अलावा भी शाहरुख खान ने कई सोशल मीडिया यूजर के बेबाकी से जवाब दिए.

Please I recommend nobody should collect in crowds. My birthday or wherever! Iss baar ka pyaar...thodha door se yaar. https://t.co/hANNv2VU0U