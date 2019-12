शाहरुख खान को फैन ने दी धमकी, बोले- अगर नहीं किया अगली फिल्म का ऐलान तो कर लूंगा खुदकुशी....देखें Tweet

बॉलीवुड के 'किंग' यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं. आनंद एल राय की 'जीरो (Zero)' के बाद शाहरुख खान ने कोई फिल्म साइन नहीं की. इस वजह से फैन्स शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Twitter) की अगली फिल्म को लेकर काफी एक्साइटिड हैं. बॉलीवुड के बादशाह ने फैन्स की एक्साइटमेंट को देखते हुए अपने 54वें जन्मदिन पर ये ऐलान किया था कि वह जल्द ही अपनी अगली फिल्म का ऐलान करेंगे. हालांकि, अभी तक शाहरुख खान ने अपनी अगली फिल्म का कोई ऐलान नहीं किया है. इस बात से अब शाहरुख के फैन काफी नाराज हैं, और ट्विटर पर #WeWantAnnouncementSRK हैशटैग ट्रेंड कर रहा था.

Khan saab enough is enough i have not seen any movie since Zero coz there is no excitement with you not around come on now you have to give us some good news either YRF DHOOM or ATLEEE KUMARS NEXT Please you are the charm of the industry #WeWantAnnouncementSRK