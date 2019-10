शाहरुख खान को लेकर इस बॉलीवुड एक्टर ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा- डिप्रेशन से जूझ रहें...

बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने फिलहाल एक्टिंग से ब्रेक ले रखा है. फिल्म 'जीरो (Zero)' के बाद अभी तक शाहरुख खान ने किसी नई फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं किया है. शाहरुख खान को उनके फैन्स भी काफी मिस रहे हैं. लेकिन हाल ही में किंग खान को लेकर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिससे हर कोई हैरान है. दरअसल, हाल ही में कमाल आर खान ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, जिससे शाहरुख (Shah Rukh Khan) के फैन्स सकते में आ गए. इस ट्वीट में कमाल आर खान ने खुलासा किया है कि इस समय शाहरुख खान डिप्रेशन से जूझ रहे हैं.

According to reports SRK is suffering from depression. Unbelievable. Bechare Ne Kabhi Socha Bhi Nahi Hoga, Ki Hindustan Main Ek Din Aisi Durgati Bhi Ho Jayegi?