फिल्म 'पठान' के सेट से शाहरुख खान का लुक हुआ वायरल, देखें Photo

अक्षय कुमार पर बिहार के यू-ट्यूबर ने लगाये थे आरोप, एक्टर ने मानहानि नोटिस भेज मांगा 500 करोड़ का हर्जाना

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को आखिरी बार फिल्म जीरो में देखा गया था. यह फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी. इसके बाद यह पहला मौका है जब शाहरुख किसी फिल्म में काम कर रहे हों. आईपीएल के दौरान भी शाहरुख खान लंबे बालों में नजर आए थे. अब माना जा रहा है कि उन्होंने फिल्म पठान (Pathan) के लिए ही यह लुक अपनाया है. इस फिल्म का निर्देशन वॉर बनाने वाले निर्देशक सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. यह भव्य एक्शन फिल्म हो सकती है.

Mouni Roy को आइसक्रीम नहीं दे रहा था शख्स, तभी एक्ट्रेस को आया गुस्सा और किया कुछ ऐसा- Video हुआ वायरल

Wuhuu super news for every SRKian and the love get be stronger then before

Aa Raha Hoon Palat Ke Main Hoon @iamsrk#Pathan

We love you pic.twitter.com/EkRDAYDW1L