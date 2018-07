शाहरुख खान के पोज का 'रोड सेफ्टी' में कुछ यूं हुआ इस्तेमाल, असम पुलिस को मिली वाहवाही

खास बातें असम पुलिस कुछ यूं हुए वायरल शाहरुख के पोज का किया यूज कुछ यूं मिली वाहवाही

The best message I think this pose has conveyed. Please please follow traffic rules. https://t.co/9lyFqj2ZB6 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 27, 2018

Traffic niyamon ka paalan nahin karne se kuch-kuch nahin, bahut kuch hota hai... #FollowTrafficRules



Thank You @iamsrk for the support Sire!

Bravo @ponjitdowarahhttps://t.co/WsqCLTeTJ0 — Assam Police (@assampolice) July 27, 2018

हिन्दी फिल्म अभिनेता शाहरूख खान ने राज्य में यातायात जागरूकता फैलाने के लिए अपने बांह फैलाये हुये रोमांटिक पोज का इस्तेमाल करने पर असम पुलिस की तारीफ की है. बादशाह ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाने जाने वाले शाहरूख खान ने असम पुलिस के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये ट्वीट किया , ''मुझे लगता है कि इस पोज ने सबसे अच्छा संदेश व्यक्त किया है. कृपया, यातायात नियमों का पालन करें.'' जलुकबाड़ी के एसीपी पोनजीत दोवेराह ने गुरूवार को अपने ट्वीटर हैंडल से एक ग्राफिक के साथ संदेश लिखा था.इस ग्राफिक में किंग खान अपने एक हाथ में एक कार्ड पकड़े हुये हैं जिस पर लिखा है कि ट्रैफिक नियम का कृपया पालन करें. असम पुलिस सामाजिक मुद्दों और सड़क सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है.असम पुलिस ने शाहरुख के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए यह लिखा. 'ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने से कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है.'इस मैसेज के बाद सोशल मीडिया और ट्विटर पर काफी वायरल हो गया और लोगों के अलग अलग तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं.