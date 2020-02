शाहरुख खान की 'रईस' के डायरेक्टर ने अमित शाह और अरविंद केजरीवाल को दी नसीहत, बोले- अपना अपना काम करो...

दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर हो रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है. खासकर दिल्ली के मौजपुर, चांदबाग, भजनपुरा और गोकुलपुरी जैसे क्षेत्रों में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. दिल्ली (Delhi) में मौजूदा हालात को देखते हुए कई बॉलीवुड कलाकारों ने राज्य सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा है. हाल ही में दिल्ली के हालात को लेकर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'रईस' के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakia) ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर निशाना साधा है. राहुल ढोलकिया ने दोनों को अपना काम करने की भी नसीहत दी है.

It is very disturbing to see the open rampage and defiance of law in Delhi. Protesting is democratic, rioting is a crime. Mr. @ArvindKejriwal and Mr. @AmitShah , you were elected so that citizens can live in a peaceful India, not a violent India. Please do your job.