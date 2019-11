शाहरुख खान की फिल्म 'रईस' के डायरेक्ट ने किया ट्वीट, बोले- अक्षय कुमार जैसा कोई एक्टर नहीं देखा...

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'रईस (Raees)' फेम डायरेक्टर राहुल ढोलकिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और उनके Tweet खूब वायरल भी होते हैं. राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakia) ने अब अक्षय कुमार को लेकर ट्वीट किया है और यह खूब वायरल भी हो रहा है. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राहुल ढोलकिया के इस ट्वीट के ऊपर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का रिएक्शन भी आ गया है. राहुल ढोलकिया ने कहा है कि उन्होंने अक्षय कुमार जैसा एक्टर नहीं देखा जिसने इतनी ढेर सारी फिल्में की और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा भी दिखाया. इसे लेकर अक्षय का भी रिएक्शन आ गया है.

I have not seen any actor generate so many films at such regular intervals with consistent box office success as @akshaykumar has been doing in recent times.

राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakia) ने अक्षय कुमार (Akshay Kumar) को लेकर ट्वीट किया हैः 'मैंने हाल के समय में अक्षय कुमार जैसा कोई एक्टर नहीं देखा जिसने थोड़े-थोड़े अंतराल पर इतनी ढेर सारी हिट फिल्में दी हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखाया है.' राहुल ढोलकिया का इशारा अक्षय कुमार की लगातार आ रही हिट फिल्मों को लेकर है. अक्षय कुमार की 'हाउसफुल 4' बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखा रही है, और फिल्म जल्द ही 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने जा रही है.

It's thanks to talented directors like yourself who bring me such great scripts that I have to make time. Truly grateful for all the opportunities https://t.co/B14FjXy9FL