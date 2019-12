शाहरुख खान की 'रईस' के डायरेक्टर ने किया ट्वीट, बोले- अपने माता-पिता की जन्म तिथि बताने के लिए अब हमें...

केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को मंजूरी दे दी गई. एनपीआर के संबंध में लोगों को अपनी पहचान बताने के लिए किसी प्रकार के दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी. एनपीआर पर बॉलीवुड गलियारे से भी खूब रिएक्शन आ रहे हैं. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'रईस (Raees)' फेम डायरेक्टर राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakia) ने भी एनपीआर के संबंध में एक ट्वीट किया है, जो खूब सुर्खियां में है. राहुल ढोलकिया के इस ट्वीट पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन भी आ रहे हैं.

रितेश देशमुख ने बीवी को यूं पहनाई टाई, Video हुआ वायरल

Now we will spend 4000 crores of tax payers money to tell the govt our parents date of birth ! #NPR