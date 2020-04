शाहरुख खान के ऐलान पर अरविंद केजरीवाल ने किया रिएक्ट, तो किंग खान बोले- धन्यवाद मत करो, हुक्म करो...

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कहर के बीच जहां सभी बॉलीवुड कलाकार किसी न किसी तरह मदद करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) भी लोगों की सहायता के लिए आगे आए. बता दें कि किंग खान ने पीएम केयर फंड में डोनट करने के साथ-साथ और भी कई बड़े ऐलान किये, जिसमें दिहाड़ी मजदूरों के घर एक महीने तक खाना पहुंचाना, एसिड सर्वाइवर की सहायता करना और कई बड़ी चीजें शामिल थीं. अब इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का रिएक्शन आया है.

सर आप तो दिल्लीवाले हो, thank you मत करो, हुक्म करो। अपने दिल्लीवाले भाइयों और बहनों के लिए हम लगे रहेंगे। ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही इस crisis से हम जीत कर निकलेंगे। More strength, resilience and power to your teams on ground sir. https://t.co/PoL7mLtlKa