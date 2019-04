शाहरुख खान का ट्विटर पर छलका दर्द, बोले- आखिर मैं क्यों नहीं कर सकता...

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan ) इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं और वे जमकर ट्वीट कर रहे हैं. फिर ये ट्वीट चाहे पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अपील पर वोटर्स को वोट डालने के लिए प्रेरित करना हो या फिर सलमान खान (Salman Khan) की 'भारत' फिल्म के ट्रेलर पर रिएक्शन देने का हो. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) यही नहीं, अपने फैन्स को भी मजेदार रिप्लाई कर रहे हैं. इस तरह शाहरुख खान हर किसी का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने अपने एक ऐसे ही फैन क बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया है.

Oh dear!! Why can't I just travel in cars & trains like normal ppl do! Please don't try this at home or anywhere. https://t.co/I9nUDCysAr