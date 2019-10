बच्चन फैमिली की पार्टी में ऐश्वर्या की मैनेजर के कपड़ों में लगी आग, शाहरुख खान ने यूं बचाई जान...

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने एक बार फिर से बता दिया है कि वह सिर्फ रील लाइफ में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी हीरो हैं. दरअसल, दिवाली के मौके पर बच्चन परिवार (Bachchan Family) के यहां पार्टी थी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर सितारे मौजूद थे. इस दौरान जब ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) की मैनेजर अर्चना सदानंद (Archana Sadanand) के कपड़ों में आग लग गई, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए. हालांकि बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान ने अपनी सूझबूझ से काम लेते हुए ऐश्वर्या की मैनेजर की जान बचाई.

बॉलीवुड लाइफ की रिपार्ट के मुताबिक ये हादसा 28 अक्टूबर की सुबह को हुआ, जब पार्टी में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे. इस हादसे के बाद ऐश्वर्या राय की मैनेजर को नानावती हॉस्पिटल (Nanavati Hospital) में एडमिट करवाया गया. बताया जा रहा है कि इस हादसे में अर्चना का सीधा हाथ और टांग 15 प्रतिशत जल गए हैं. मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने इस हादसे के बारे में खुलासा करते हुए बताया, 'अर्चना उस समय अपनी बेटी के साथ कोर्टयार्ड में थी, जब उसके कपड़ों में आग लग गई. वहां मौजूद जितने भी लोग थे, सभी हैरान रह गए. वहां मौजूद लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर करें क्या.'

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@iamsrk mohabbatman to the rescue ! Praying for Archana ‘s speedy recovery ???????? pic.twitter.com/jbbRhU40lL