शाहरुख खान ने अपने किरदारों से बताया Coronavirus से बचने का उपाय, जनता कर्फ्यू पर भी दिया रिएक्शन- देखें Video

कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड कलाकार भी खूब एहतियात बरतते नजर आ रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने कोरोनवायरस को लेकर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने फिल्मी किरदारों के जरिए कोरोनावायरस से बचने के उपाय बताए हैं. कोरोनावायरस को लेकर शाहरुख खान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इस वीडियो पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. इसके साथ ही किंग खान ने अपने वीडियो को पोस्ट करते हुए जनता कर्फ्यू पर भी अपना रिएक्शन दिया है.

InshaAllah #JantaCurfew will help against the spread of virus, though we may have to do this again. The clapping brought so much cheer. So a reminder of safeguards, with some cheer... Pls take it in the right spirit. To all relentlessly working today - Extremely Grateful. Thx! pic.twitter.com/2wfaXPlFVF