मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में नजर आए शाहरुख खान, कहा- मैं हिट फिल्में नहीं...

@melbournesymphonyorchestra pays a tribute to the cinematic legacy of @iamsrk at the #IndianFilmFestivalOfMelbourne. • • • • • #MelbourneSymphonyOrchestra #ShahRukhKhan #KingKhan #SRK #IndianFilmFestivalOfMelbourne2019 #IFFM #IFFM2019 #FilmFestival #bollywood #bollywoodactor #bollywoodnews #bollywoodlatest #bollywoodgossip #instashare #instalike #instapost #instafollow #instagood

A post shared by BoxOfficeCapsule (@boxofficecapsule_) on Aug 8, 2019 at 4:46am PDT