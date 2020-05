ऋषि कपूर के साथ डेब्यू फिल्म याद कर भावुक हुए शाहरुख खान, बोले- मैं उन्हें कई चीजों के लिए याद करूंगा लेकिन...

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सकते में है. एक्टर ने 67 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन को लेकर बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर से जुड़ी कुछ खास चीजों को याद किया है. बता दें कि शाहरुख खान ने अपनी डेब्यू फिल्म दीवाना में ऋषि कपूर और दिव्या भारती के साथ मुख्य भूमिका अदा की थी. शाहरुख खान ने अपनी पोस्ट में दिग्गज एक्टर को याद करते हुए बताया कि शूटिंग के पहले दिन ही उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुझमें एनर्जी बहुत है.

Heartfelt condolences to the Kapoor khandaan. May Allah give you all the strength to deal with your loss. pic.twitter.com/GAZXPq3uRp