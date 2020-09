जब शाहरुख खान के साथ आक्रामक मूड में दिखे थे विराट कोहली, KKR के मैच से पहले वायरल हुई Photo

आईपीली के 13वें (IPL 2020) सीजन की शुरुआत हो चुकी है. कोरोनावायरस के कारण इस बार इंडियन प्रीमियर लीग अबू धाबी में खेली जा रही है. आईपीएल को लेकर फैन्स में काफी एक्साइटमेंट है. ऐसे में लगातार मैच के दौरान के कुछ पुराने फोटो और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे है. हाल ही में 'कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders)' के मैच से पहले शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का एक पुराना फोटो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इस तस्वीर में शाहरुख खान आक्रामक मूड में नजर आ रहे विराट कोहली (Virat Kohli) को शांत करवाते नजर आ रहे हैं.

When King Khan met King Kohli! Here's a candid throwback picture of #ShahRukhKhan and #ViratKohli from #IPL. pic.twitter.com/RR9EORZLDT