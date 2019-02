शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन को किया Tweet, लिखाः मैं आप से बदला लेने आ रहा हूं...

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने अमिताभ बच्चन को ऐसी बात कह दी है जो शायद बॉलीवुड के किसी स्टार में कहने की हिम्मत नहीं है. शाहरुख खान ने अपने Twitter हैंडल पर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को संबोधित करते हुए लिखा है, 'मैं आप से बदला लेने आ रहा हूं बच्चन साहब! तैयार रहिएगा...' शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के इस ट्वीट के आते ही हंगामा मच गया था, और सब सोच रहे थे कि शाहरुख खान को हुआ क्या है जो अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन अब शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने ही सारे पत्ते खोल दिए हैं. शाहरुख खान का ये अंदाज अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म 'बदला (Badla)' के लिए था. इस तरह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने 'बदला' का फर्स्ट लुक (Badla First Look) रिलीज किया है.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने इसके बाद एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बदला फिल्म के पोस्टर ट्वीट किए. बदला फिल्म के इन पोस्टर में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) नजर आ रहे हैं. 'बदला (Badla)' की टैगलाइन काफी दिलचस्प हैः माफ कर देना हर बार सही नहीं होता. फिल्म को सस्पेंस थ्रिलर 'कहानी' बनाने वाले डायरेक्टर सुजॉय घोष (Sujoy Ghosh) ने डायरेक्ट किया है. फिल्म के प्रोड्यूसर्स में रेड चिली एंटरटेनमेंट भी शामिल है, और फिल्म का ट्रेलर 12 फरवरी को रिलीज हो रहा है.

Ab mahaul kuch Badla Badla sa lag raha hai. Here's the first look of Badla featuring @SrBachchan and @taapsee ! Directed by @sujoy_g.#BadlaTrailerTomorrow@gaurikhan@SunirKheterpal@PuriAkshai@_GauravVerma@RedChilliesEnt@iAmAzurepic.twitter.com/KrbwGrxETZ