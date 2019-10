शाहरुख खान ने गौरी खान के बताए राज का दिया जवाब, कहा- आदमी कुछ भी बनाए उसमें औरत...

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों फिल्मों से दूर रहने के बावजूद सुर्खियों में छाए हुए हैं. हाल ही में उन्होंने महिलाओं को लेकर एक ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट के जरिए शाहरुख खान ने अपनी पत्नी गौरी खान (Gauri Khan) के बताए राज का भी जवाब दिया. महिलाओं को लेकर शाहरुख खान का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. अपने इस ट्वीट के जरिए शाहरुख खान ने बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति जो कुछ भी बनाए, उसमें महिला का योगदान जरूर होता है.

निक जोनास ने शेयर की करवा चौथ की फोटो, बोले- मेरी बीवी भारतीय है...हिंदू है और...

They say clothes don't maketh the man...the man maketh the clothes etc...but the truth is whatever makeths the man is maketh by the woman!! Though have to add the Baazigar jeans were quite a riot!! https://t.co/DFXuIVD9Jb