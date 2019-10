शाहरुख खान ने करण जौहर को लेकर किया ट्वीट, कहा- तुमसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहा हूं- मिला यह जवाब

किंग खान यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. आए दिन अपनी फोटो और वीडियो साझा करने के साथ ही शाहरुख खान अपनी रोजाना की एक्टिविटी भी फैंस से शेयर करते हैं. लेकिन हाल ही में किंग खान ने करण जौहर (Karan Johar) को लेकर ट्वीट किया है. इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि वह करण जौहर से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं. करण जौहर को लेकर शाहरुख खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींच रहा है, साथ ही लोग इस पर जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं. खास बात तो यह है कि एक्टर के इस ट्वीट पर खुद करण जौहर ने भी रिप्लाई किया है.

गिन्नी चतरथ के बेबी शावर में कपिल शर्मा के को-स्टार्स ने बेबी बॉटल से पिया पानी, Video देख नहीं रुकेगी हंसी

Thanks again @karanjohar for The Dust of Gods jacket. Will never be able to match your Fashionista sense of style...but trying....( somebody get me my heels!! ) pic.twitter.com/XndrBrvk3j