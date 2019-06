भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर क्रेजी हुए शाहरुख खान, फादर्स डे पर बेटे के साथ कहा- 'गो इंडिया गो'

खास बातें शाहरुख खान पर चढ़ा भारत-पाक मैच का क्रेज फादर्स डे पर बेटे के साथ शेयर की फोटो उनका ट्वीट हुआ वायरल

India vs Pakistan: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) भी वर्ल्ड कप (World Cup 2019) में रविवार को होने वाले भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak) के बीच मुकाबले के लिए तैयार हैं. पूरे देश में भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर जबरदस्त क्रेज दिख रहा है और ऐसे में बॉलीवुड गलियारा भी पीछे नहीं है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) सहित सारे सेलेब्स पर भारत-पाकिस्तान (Ind vs Pak) के मुकाबले को लेकर क्रेजी दिख रहे हैं. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने फादर्स डे (Happy Fathers Day) के मौके पर एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें वो अपने बेटे के साथ दिख रहे हैं और पूरी तरह से भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan) मैच के क्रेज में गिरफ्त नजर आ रहे हैं. उनकी यह तस्वीर वायरल हो रही है.

Ready for the match with the spirit of #FathersDay. Go India Go!! pic.twitter.com/o09xLTq5d3 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 16, 2019

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने इस तस्वीर को शेयर करने के साथ-साथ एक कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने लिखा: "फादर्स डे (Happy Fathers Day) की स्पिरिट के साथ मैच के लिए तैयार. गो इंडिया गो." शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन इस दौरान ब्लू कलर की जर्सी में नजर आ रहे हैं. उनकी जर्सी पर द लायन किंग का आइकॉनिक कैरेक्टर- किंग मुफासा और सिंबा. लिखा है. जब भी भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak) के बीच मैच होता है तो शाहरुख खान में जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है. वो इस दौरान भारतीय टीम (Indian Team) का हौसला बढ़ाते नजर आते हैं.

वर्ल्ड कप (World Cup 2019) में आज यानी रविवार को भारत-पाकिस्तान (Ind vs Pak) के बीच मैच खेला जाना है. यह मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में खेला जाएगा. बता दें कि इस मैच पर भी बारिश का साया है. लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि मैच में बारिश खलल ना डाले. इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच बारिश के कारण धुल गया था. बता दें कि वर्ल्ड कप (World Cup) में भारत ने पाकिस्तान को 6 मैचों में हराया है. पाकिस्तान की टीम कभी भी भारत को नहीं हरा सकी है. भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में यह सातवां मुकाबला होगा. अब देखने वाली बात होगी कि यह मैच भी भारत जीतेगा या पाकिस्तान की टीन उलटफेर करेगी.

