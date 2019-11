शाहरुख खान को आयुष्मान खुराना की पत्नी पर आया गुस्सा, बोले- सब चीज ठीक है, लेकिन जब बात मेरे...Tweet वायरल

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. उनकी फोटो हो या वीडियो, किसी का भी ध्यान खींचने के लिए काफी रहती है. लेकिन हाल ही में शाहरुख खान का एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में शाहरुख खान बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की पत्नी ताहिरा कश्यप (Tahira Kashyap) पर नाराज होते नजर आ रहे हैं. शाहरुख खान का यह ट्वीट उनके फैंस को काफी हैरान कर रहा है. इस ट्वीट में शाहरुख खान बता रहे हैं कि सब चीजें ठीक हैं, लेकिन बात जब बाल तक पहुंचती है तो वह पर्सनली ले लेते हैं. हालांकि, किंग खान ने यह ट्वीट बड़े ही मजेदार अंदाज में किया है.

दरअसल, ताहिरा कश्यप (Tahira Kashyap) ने शाहरुख (Shah Rukh Khan) खान के साथ कुछ फोटो शेयर की थीं, जिसमें उन्होंने लिखा, "इस सीरीज में लास्ट फोटो रखने लिए (मैं भी उनके चमकदार बालों को जबरदस्त कॉम्पिटीशन दे रही हूं.)" ताहिरा कश्यप की इस बात पर अपना रिएक्शन देते हुए किंग खान ने कहा, "सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन जब बात मेर बाल तक पहुंच जाए तो मैं पर्सनली लेता हूं. बाला की बीवी कहीं की." शाहरुख खान का यह मजेदार ट्वीट खूब धमाल मचा रहा है. किंग खान के इस ट्वीट को देखकर खुद आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं.

Super stoked to be on the stage of #TEDTalksIndiaNayiBaat, Tonight at 9.30pm on @starplus@hotstartweets@NatGeoIndia@starworldindia@TEDTalks@iamsrk

The last picture in this series is for keeps! ( also I am giving a tough competition to his lustrous hair) pic.twitter.com/HOKB6Olqnr