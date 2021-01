शाहरुख खान ने भारत की जीत पर किया Tweet, बोले- इसे देखने के लिए पूरी रात जागता रहा और अब...

टीम इंडिया (Team India) ने जबरदस्‍त प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को यहां चौथे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया (Ind Vs Aus) को तीन विकेट से हराकर चार मैचों की सीरीज 2-1 से जीतकर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी. अब भारत की इस बड़ी जीत पर लगातार सेलेब्स के रिएक्शन आ रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने भारतीय टीम की जीत को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने ट्वीट में लिखा, "हमारी टीम के लिए यह जीत बेहद ही शानदार रही. कौन सी गेंद क्या रंग लाएगी, उसे देखने के लिए पूरी रात जागता रहा."

What an absolutely marvellous victory for our team!!! Stayed up all night to watch it unfold ball by ball. Now will sleep peacefully for a bit and savour this historic moment. Love to all our boys and greatly admire their resilience to power us through to this win. Chak De India!