शाहरुख खान के ट्वीट ने बटोरी सुर्खियां, किंग खान बोले- मेरे पास अपने आप में ही बहुत सारी गलतिया हैं...

बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों फिल्मों से दूर रहने के बाद भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. उनकी फोटो, वीडियो हो या ट्वीट हो दोनों ही सोशल मीडिया पर छा जाती हैं. लेकिन हाल ही में शाहरुख खान का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, नए साल के मौके पर शाहरुख खान ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने किसी को यह बताने के लिए नहीं कि उन्हें कैसा होना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने लिखा कि मेरे पास अपने आप में ही बहुत सारी गलतियां हैं. शाहरुख खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर खूब कमेंट भी कर रहे हैं.

Not one for telling anyone how they should be...or do what should be done...or what this year & future made to be. I have so many frailties myself...that I wish may the future be kind to all of us...& we be who we are. May Allah be kind to us inspite of ourselves. Happy New Year pic.twitter.com/IJr82PrQuF