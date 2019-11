एसिड अटैक सरवाइवर ने इस शख्स से रचाई शादी, तो शाहरुख खान ने कही यह बात- देखें Tweet

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपने अंदाज और फिल्मों से फैन्स का दिल जीत लेते हैं. भले ही इन दिनों वह फिल्मों से दूर हैं, लेकिन फैन्स उनकी फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं. शाहरुख खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में वो एसिड अटैक सरवाइवर के साथ दिख रहे हैं. उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. शाहरुख खान ने दरअसल एसिड अटैक सरवाइवर को उनकी शादी के लिए बधाई दी है. उन्होंने मीर फाउंडेशन के ट्वीट पर अपना रिएक्शन दिया है.

अनुपम खेर ने इटली के ड्राइवर से भारत के बारे में किया सवाल, फिर मिला यह धाकड़ जवाब- वायरल हुआ Video

Congratulations and my love to Anupama as she starts on this new journey of life. May it be filled with love light and laughter. U r the man Jagdeep...and may u both have double the reasons to be happy with this union. https://t.co/hANJGRLD8P