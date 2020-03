शाहरुख खान ने पीएम मोदी के 'जनता कर्फ्यू' की अपील पर यूं दिया रिएक्शन, Tweet हुआ वायरल

पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च यानी रविवार के दिन देश के लोगों से 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' की अपील की है और कहा है कि इस दिन घर में ही रहे हैं. बॉलीवुड पीएम नरेंद्र मोदी की इस अपील पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं. अब बॉलीवुड के शहंशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है. उनसे पहले शबाना आजमी और महेश भट्ट और संजय दत्त और पूजा बेदी ने भी पीएम मोदी (PM Modi) की अपील का जवाब दिया था. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का ट्वीट खूब वायरल भी हो रहा है.

It's imp 2 reduce social interaction 2 minimum. Self Quarantine.The idea of #JanataCurfew on Sunday is a means to this end & we should continue this concept at a personal level as much as we can & more.We need to ‘slow down time' to arrest the virus spread. Be safe & healthy all. https://t.co/MhC86Zvqg0