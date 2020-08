शाहरुख खान ने ईद के मौके पर दी फैन्स को सामाजिक दूरी की सलाह, Tweet कर बोले- हर कोई खुद को गले लगाए...

ईद (Eid-Ul-Adha) का त्योहार देश में बड़े ही धूम-धाम से मनाया जा रहा है. ईद-उल-अजहा बकरीद (Bakrid) पर कुर्बानी दी जाती है. इस मौके पर सभी सेलेब्स फैन्स को बकरीद की मुबारकबाद दे रहे हैं. मुस्लिम समुदाय का यह खास त्यौहार रमजान महीने के खत्म होने के 70 दिनों बाद मनाया जाता है. अब इस मौके पर हाल ही में बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने भी फैन्स को बधाई दी है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Twitter) ने अबराम (Abram) की इबादत करते हुए एक फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है, जो खूब वायरल भी हो रही है.

Eid Mubarak to everyone. May this day and actually everyday bring peace happiness and health to all your loved ones. Everyone give yourself a self hug. pic.twitter.com/SQk67RO0sV