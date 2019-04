शाहरुख खान के साथ बैठे इस शख्स पर होने लगी नस्लभेदी टिप्पणियां, फैंस ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की तमिल डायरेक्टर एटली (Atlee) के साथ तस्वीर सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रही है. चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम की इस फोटो में शाहरुख (Shahrukh Khan)और एटली (Atlee) साथ में बैठकर आईपीएल (IPL) मैच का आनंद ले रहे हैं. शाहरुख (Shahrukh Khan) के बैठे एटली को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा. त्वचा के रंग पर हुईं टिप्पणियों पर एटली (Atlee) के फैंस आहत नजर आए, उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया.

मलाइका अरोड़ा ने 'छैंया छैंया' पर ऐसे धमाकेदार अंदाज में किया डांस, वायरल हुआ Video

एटली (Atlee) के एक फैन ने लिखा कि त्वचा के रंग को लेकर सभी लोग एटली का मजाक बना रहे हैं, जोकि अपनी मेहनत के दम पर शाहरुख के पास बैठकर मैच देख रहे हैं. आपने अपने घर बैठकर एटली के स्किन के कलर को ट्वीट करने के अलावा क्या हासिल किया.

Y'all making fun of Atlee's skin colour well at least he got to sit beside SRK by his own hardwork. What have you achieved other than sitting at your home commenting about his skin colour? #Atlee#CSKvKKR — Yaaro ???? (@lostsoulheree) April 9, 2019

वहीं एक यूजर ने लिखा कि मैं आज खुद को अंधेरे में महसूस कर रही हूं. एटली (Atlee) को उनके स्किन कलर की वजह से ट्रोल करने पर बुरा लग रहा है. प्रिया (एटली की पत्नी) आज गर्व महसूस कर रही होगी कि आज उनका पति प्रगति के उस शिखर पर पहुंच चुका है कि उसे शाहरुख (Shahrukh Khan) के बगल में बैठने का मौका मिल रहा है.

Myself being mostly dark, I feel bad for the trolls that #Atlee has to go through when he makes public appearances. #Priya should be proud that her hubby has reached a height that to sit besides #SRK is no less feat. pic.twitter.com/aDsAIm8OJ2 — ????Pravs???? (@filmsnut) April 9, 2019

एक यूजर ने बेहद नाराजगी के साथ लिखा कि क्या आप लोग वाकई एटली (Atlee)को उसकी त्वचा के रंग की वजह से मजाक बना रहे हैं. क्या तुम्हें पुरातन भारत के लोगों की त्वचा के रंग के बारे में पता भी है. वैसे आप लोग या तो टीवी पर या फिर पैसे देकर मैच देख रहे हो. लेकिन एटली (Atlee) अपने हुनर के दम पर वीआईपी स्टैंड में शाहरुख (Shahrukh Khan) के बगल में बैठकर मैच देख रहा है.

Okay yes he is black! Seriously? You are making fun of his skintone? Do u guys even realise that skin tone is the real skin tone of Ancient Indians?! btw u r either watching this match in TV or from paid stands while he is sitting in a VIP area! He achieved that with his talents pic.twitter.com/i8LSqw0Shn — Sarcawesome (@mrmohanmk) April 10, 2019

IPL 2019: शाहरुख खान ने कुछ इस तरह KKR के खिलाड़ियों को किया चार्ज, वायरल हो गया Video

ऐसा कहा जा रहा है शाहरुख खान (Shahrukh Khan) एटली के साथ फिल्म कर सकते हैं. ट्रेड एनलिस्ट रमेश बाला ने कहा है कि शाहरुख खान (Shahrukh Khan) एटली के साथ आने के प्रबल चांसेज हैं. चाहे वो मर्सल की हिंदी रीमेक हो या एक नई स्क्रिप्ट. उन्होंने शाहरुख की उन तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जब शाहरुख चेन्नई स्थित एटली के दफ्तर गए थे.