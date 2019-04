शाहरुख खान को द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने दी डॉक्टरेट उपाधि

बॉलीवुड के रोमांस किंग शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की उपलब्धियों में एक और नगीना जुड़ गया है. किंग खान (Shahrukh Khan) को द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन (The University of London) ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है. शाहरुख खान (Shahrukh Khan) को यह डिग्री फिलांथ्रोपी सब्जेक्ट में मिली है. इसकी जानकारी खुद शाहरुख खान ने दी है. अपने ट्विटर अकाउंट पर जानरकारी साझा करते हुए लिखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का धन्यवाद और वहां से ग्रैजुएट होने वाले छात्रों को भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं. यह उपाधि हमारी टीम को आगे भी निस्वार्थ काम करने में मददगार होगी. शाहरुख (Shahrukh Khan) ने अपने ट्वीट में मीर संस्थान का जिक्र किया.

Thank u for the honour @universityoflaw & my best wishes to the graduating students. It will encourage our team at @MeerFoundation to strive ‘selfishly' to share more. pic.twitter.com/IBI1I6UlFY